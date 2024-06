Martina Colombari balla con Billy Costacurta, l'intesa è totale: il commento del figlio Achille

Insieme da 28 anni e innamorati sempre di più. Martina Colombari e Billy Costacurta sono una delle coppie più longeve dello showbiz italiano, nonostante alcuni momenti di crisi (e tradimenti) - di cui hanno parlato - che sono riusciti a superare, rendendo il loro rapporto ancora più solido.

L'intesa è totale, come dimostra un video pubblicato su Instagram dall'ex Miss Italia, ieri sera, dopo una festa in Sardegna, a Pula, che li ha visti super protagonisti. Un white party organizzato per un torneo di padel a cui partecipa l'ex calciatore insieme ad altri volti noti dello sport, tra cui Vincent Candela.

Bellissimi, vestiti di bianco, Martina e Billy hanno ballato "Mon amour" di Annalisa, stregando tutti gli altri ospiti. Divertenti, complici e pieni di passione, hanno regalato un siparietto stupendo che sui social sta facendo il pieno di like. E tra i commenti spunta quello del figlio Achille, felice di vedere i genitori così uniti. Il diciannovenne lascia una serie di emoticon con gli occhi a cuore, a cui la mamma risponde con una serie di altre emoticon, tra cui un arcobaleno e un'esplosione. "L'amore dura finché c'è un equilibrio che sta bene a entrambi" scrive nel post Martina Colombari, citando una poesia, e ancora: "È come una danza, perché funzioni non importa il tipo di musica, ma che i ballerini vadano a tempo senza pestarsi i piedi". Loro in questo sono due maestri.