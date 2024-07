"Ma ti rendi conto che problemi ha tuo figlio?", continua la pioggia di critiche su Martina Colombari

Non c'è pace per Martina Colombari. L'ex modella e attrice è ancora sommersa dall'odio social dopo la recente vicenda shock legata al figlio Achille Costacurta che, sulle sue pagine Instagram, ha mostrato droghe, mazzette di soldi, parlato di traffici illeciti e criticato duramente sua madre. Il profilo del ragazzo è stato immediatamente oscurato ma le conseguenze delle sue bravate continuano a riversarsi su sua madre Martina che, a causa dei colpi di testa del figlio è finita al centro di una durissima polemica che le sta facendo perdere la reputazione ma anche diversi lavori.

Dopo il caos mediatico per le gravi esternazioni di suo figlio Achille, nato dall'amore con Billy Costacurta, Colombari è stata "fatta fuori" dalla conduzione dell'evento Bandiere sotto le stelle, una kermesse dedicata agli sbandieratori, che avrebbe dovuto condurre in provincia di Arezzo. Sembrerebbe sia stata proprio lei a decidere di non partecipare, secondo i rumors, per evitare di diventare bersaglio di odio e critiche dal vivo.

Ma se Colombari e suo figlio sono spariti dai social per affrontare nel silenzio un momento così difficile e delicato, sui social continuano ormai da giorni gli insulti sull'ex miss Italia, accusata di non essere stata in grado di educare suo figlio e su Achille, accusato di essere cresciuto tra gli agi e, per questo, senza alcun tipo di valore morale.

E se fino a qualche tempo fa ogni scatto di Martina era una scusa per elogiare la sua innegabile bellezza all'età di 49 anni, ora è terreno fertile per accuse durissime e insulti profondi. Basta scorrere nelle sezioni dedicate ai commenti di qualsiasi suo recente scatto per trovare critiche, rabbia, offese di qualsiasi tipo.

"Senza offesa, fossi in te starei meno in barca e meno in palestra ma più con tuo figlio" le scrive qualcuno, "Ma ti rendi conto che problemi ha tuo figlio?" è il commento, invece, di qualcun altro. E poi continuano: "Se tuo figlio è così è colpa tua e di tuo marito che non lo avete saputo educare e guidare", e ancora: "Complimentissimi, avete tirato su un maschiaccio di alta caratura, non vi sentite un minimo falliti come genitori?"

Ma tra tutto questo odio c'è qualcuno che sceglie di difenderla: "Anche le madri di figli problematici hanno diritto a vivere".

Voi come la pensate?