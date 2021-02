Martina Colombari in versione mamma: sui social il tenero botta e risposta con il figlio Achille

Poche parole, ma decisamente esaustive quelle usate da Martina Colombari per raccontare l’amore totalizzante verso il figlio Achille, nato 16 anni fa dall’amore per il marito Billy Costacurta. E altrettanto piena di affetto è stata la risposta con cui il ragazzo ha commentato il pensiero della sua mamma, ritratta con lui nella foto che ha conquistato i follower almeno quanto il dolcissimo scambio virtuale.

“Un figlio ha la straordinaria capacità di farti incazzare a bestia, commuoverti, farti ridere e mancarti da morire. In sole tre ore....”, si legge a margine dello scatto che su Instagram mostra insieme mamma e figlio in un momento di vita quotidiana. Una riflessione nostalgica quella della modella, ex Miss Italia 1991, commentata da tante donne che si sono ritrovate nelle sue parole, ma anche da lui, il destinatario di quel messaggio, che ha voluto intervenire per esprimerle tutto il suo affetto.

“Potrebbe fare ridere e sembrare frasi fatte ma quello che hai scritto é la verità, è quello che stai provando in questa situazione mi manchi tanto MAMMA ti voglio bene lo sai non mollare mai”, ha scritto Achille a cui mamma Martina ha risposto con una serie di cuori colorati. Probabilmente questo è un periodo che li vede distanti, ma solo fisicamente, visto il legame indissolubile che lega mamma e figlio e che entrambi sono stati capaci di esprimere così teneramente.

Il figlio di Martina Colombari

Achille Costacurta è nato ad ottobre del 2004, appena qualche mese dopo il matrimonio tra Martina Colombari e il marito Alessandro, ex difensore del Milan. I due rappresentano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, applauditissime dai follower che apprezzano i rari scatti della loro vita quotidiana. L’ultimo è stato postato di recente dalla modella: “Risveglio con ospite”, ha scritto a corredo della foto che la mostra in uno splendido primo piano con il marito alle spalle. “Siete davvero una bella coppia”, commenta qualcuno. E come dargli torto…