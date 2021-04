Martina Colombari: "Io e Billy dalla psicologa per i problemi con nostro figlio"

Gestire i figli in casa durante la pandemia, alle prese con la dad e tutte le difficoltà che comporta ancora di più per i giovanissimi l'isolamento sociale, non è semplice. Martina Colombari e Billy Costacurta, come tanti genitori, hanno attraversato momenti complicati nell'ultimo anno con Achille, il figlio 16enne. "Il Covid ha rotto gli equilibri, ha stravolto la routine della famiglia - fa sapere la conduttrice al Messaggero - per non parlare dei genitori che hanno perso il lavoro: io non mi posso lamentare, ma nel mio piccolo è un anno e due mesi che sono ferma".

I problemi più grandi, in casa, fin dall'inizio erano legati soprattutto alla didattica a distanza: "Ogni scusa era buona per spegnere la telecamera. La merenda, una pausa, una sigaretta". Dopo continue liti, la coppia ha deciso di rivolgersi ad un esperto: "Le litigate più grosse con mio figlio le ho fatte quando provavo a seguirlo con i compiti - spiega ancora l'ex Miss Italia - etichettandogli persino i libri. Noi ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità. Lo dico serenamente: chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli".

Lo studio non è tra le priorità di Achille, fa sapere Martina Colombari, ma cercano comunque di spronarlo e aiutarlo a raggiungere con il tempo i propri obiettivi: "Sia io che mio marito non abbiamo alle spalle percorsi scolastici conclusi con la laurea, perché le nostre carriere si sono sviluppate subito dopo il diploma. Per lui siamo l'esempio vivente che l'università non sia fondamentale - spiega - Ora si è convinto che vorrebbe aprire un ristorante. Ma prima deve fare gavetta da cameriere, trovarsi un socio, lavorare sulla creatività e sul marketing. E' difficile spronarlo senza demotivarlo. Soprattutto adesso, che manca la distanza". Difficoltà che tutti i genitori di figli adolescenti possono comprendere benissimo e che in due è sicuramente più semplice affrontare. Sul marito Billy Costacurta, la conduttrice fa sapere: "E' un bravissimo papà. Mi appoggio a lui per farmi forza. Se io dico che secondo me abbiamo sbagliato, lui mi corregge: non abbiamo sbagliato, ci abbiamo provato. Abbiamo dato fiducia e libertà a nostro figlio, sta a lui gestirla".