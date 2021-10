Martina Colombari positiva al Covid: su Instagram fa sapere come sta

Martina Colombari è risultata positiva al Covid. "Mannaggia, questo Covid è proprio stron*o! Beccato!" ha esordito la modella a corredo del post con cui sui social ha annunciato l’esito del tampone. Martina Colombari ha spiegato di aver contratto il virus nonostante sia stata vaccinata. Per lei, dunque, solo lievi sintomi come raffreddore e perdita dell’olfatto: "Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio" ha aggiunto.

"Cercherò di rimettermi presto, sono qui in isolamento nella mia stanzetta", ha detto ancora Colombari nelle storie Instagram, spiegando di dover rinunciare a qualche evento che aveva in programma in questi giorni, ovvero i Campionissimi di Varese, Corri Bicocca e Berry’s Milano per il mese della prevenzione contro il tumore al seno. La modella può comunque contare sulle premure del marito Alessandro Costacurta che si occupa di lei con tutte le precauzioni del caso: "Mi porta il cibo, bussa alla porta… Si prende cura di me a distanza" ha detto ai follower che, a corredo del post, le stanno inviando numerosi messaggi per una pronta guarigione.