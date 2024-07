Martina Colombari, salta la conduzione dopo la vicenda del figlio Achille Costacurta. I dettagli

Basta scorrere le ultime foto pubblicate da Martina Colombari per ritrovarsi in una serie di commenti negativi e offese nei suoi confronti. La "colpa"? Secondo gli utenti sarebbe quella di non aver educato adeguatamente il figlio Achille (nato dall'amore con Alessandro Costacurta). Neanche a dirlo, sotto ai post dell'ex calciatore e ora opinionista di Sky, i commenti negativi sono decisamente inferiori. Della serie "ai figli ci pensa la mamma".

Ma rimanendo sul focus. Stando a quanto riportato da Gossip e TV, l'ex Miss Italia avrebbe dovuto condurre un evento. Nella fattispecie si tratta della tredicesima edizione di Bandiere sotto le stelle, la kermesse promossa dal gruppo storico degli Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena. Ma qualcosa sarebbe andato storto. Dopo il fattaccio con Achille Costacurta protagonista, Colombari sarebbe stata messa da parte. Al suo posto, invece, c'è Natasha Stefanenko.

Cos'è accaduto

Le ipotesi a questo punto sono due: o l'organizzazione stessa ha ritenuto che fosse opportuno cambiare la conduzione. Oppure la stessa Colombari ha scelto di fare un passo indietro, per evitare domande o situazioni scomode. Al momento, però, non c'è alcuna dichiarazione ufficiale al riguardo. L'evento si terrà domani, sabato 20 luglio, in provincia di Arezzo.