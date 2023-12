Martina Stella per la prima volta parla del divorzio dal marito: "Sono delusa, ho sofferto moltissimo"

"Ad agosto ,mi sono separata", Martina Stella, per la prima volta, racconta la fine del matrimonio con Andrea Manfredonia, procuratore sportivo, e padre di suo figlio Leonardo. "Non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono starti insuperabili e mi hanno causato moltissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto e al lavoro: mi ha sempre aiutata ad affrontare i momenti difficili".

"Evito di dire altro - ha spiegato al settimanale Oggi l'attrice che da circa quattro mesi è single - non solo per pudore mio personale, ma soprattutto per proteggere le mie creature. Ginevra è pre-adolescente, ci può leggere". E riguardo alla sua decisione di non parlare di più, immancabile una domanda su Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Loro hanno raccontato di essere state tradite. "Le rispetto nelle loro scelte. Sono personaggi televisivi più esposti di me: io faccio l'attrice, posso forse proteggermi in modo maggiore".

I rapporti con l'ex marito

Con il futuro ex marito al momento ha rapporti "buoni e rispettosi". "Abbiamo un bambino insieme e abbiamo vissuto una storia importante. Stavamo insieme da quasi dieci anni, sette di matrimonio". La fine di questa relazione l'ha delusa "moltissimo". "Non me l'aspettavo - ha confessato al magazine - Ma intendo trasformare questa grande delusione in un'opportunità di conoscenza personale". Poi "voglio che i miei figli abbiano di me l'immagine di una donna forte che affronta tutto con dignità e coraggio".

Al momento è "troppo presto per vedermi proiettata in un'altra storia. Ci vorrà un po' di tempo prima di ripartire".

Da anni segue un percorso di analisi, che non ha mai "abbandonato" e l'ha aiutata ad affrontare anche il ruolo di Carletta Petacci, amante del Duce, nella serie tv "La lunga notte" che andrà in onda su Rai1 dal 28 gennaio (racconta le tre settimane antecedenti all'ultima riunione del Gran Consiglio, tra il 24 e il 25 luglio 1945, che sancì la fine del regime fascista).

Il lavoro, i figli e il successo

Oltre Leonardo, Martina ha un'altra figlia, Ginevra, nata dall'amore con Gabriele Gregorini. "Ho vissuto le mie relazioni sotto i riflettori e questo non ha aiutato. Penso di non aver avuto molta fortuna in amore. E con i figli, nell'amicizia e sul lavoro sì. Poi sono sempre stata una donna indipendente. Indomabile. Questo ha complicato le cose".

I lavori che non ha accettato per i figli non sono per lei "rinunce". "Per Ginevra mi sono lasciata scivolare addosso tante proposte: capivo che aveva bisogno di stabilità e di non essere sballottata da un set all'altro" e "quando ho fatto il provino per Carletta, Leonardo era piccolo: "Speriamo che non sia una parte da protagonista assoluta", pensavo, "E che si giri a Roma o nel Lazio". "Ma non le chiamo rinunce. Piuttosto regali che mi sono fatta. Avendo cominciato molto presto a lavorare, ho potuto scegliere (a 16 anni ha debuttato con L'ultimo bacio). A 18 anni mi sono comprata la mia prima casa".

Rimpianti non ne ha, "perché ho fatto il possibile. Ero molto giovane, acerba e senza una tecnica. la mia scuola è stata sul campo. Non ho mai scalpitato per ottenere chissà cosa. Ho una visione romantica del cinema: non devi andarlo a cercare. Spesso il ruolo ti arriva non perché sei più brava, ma perché il regista pensa che tu sia la più giusta".