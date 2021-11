Martina Stella mamma bis, le prime irresistibili foto in ospedale

"Mamma e papà sono felicissimi ed emozionati". Così una nota della clinica Mater Dei di Roma annuncia la nascita del piccolo Leonardo, figlio dell'attrice Martina Stella e Andrea Manfredonia. Una gioia condivisa presto dalla 36enne sui social, dove ha pubblicato alcune foto che immortalano lei e il marito nel struttura col bimbo in braccio.

Dopo una bambina è arrivato il maschietto. Venerdì 5 novembre, alle ore 9.18, è nato il piccolo Leonardo. La mamma, seguita dal ginecologo Angiolini e il bellissimo bambino, che pesa 3,500 Kg, godono di ottima salute. Le prime immagini del bimbo lo raccontano mentre viene cullato tra le braccia dei genitori. Verso fine serata, un videomessaggio di Martina, che ringrazia tutti per l'affetto dimostrato in una giornata così speciale. "I nostri cuori sono pieni di gioia", ha aggiunto. Per Andrea, procuratore sportivo di professione, si tratta del primo figlio. Martina invece è già mamma di Ginevra, nata 9 anni fa dall’amore con l’ex compagno Gabriele Gregorini.