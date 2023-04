Martina Stella: "Non è facile essere una mamma lavoratrice" e racconta del flirt con il Principe Harry

Capelli biondi, un sorriso dolcissimo e una carriera da attrice che, a soli 16 anni, le ha regalato un successo incredibile. Parliamo di Martina Stella, l'attrice toscana che tutti conosciamo come la protagonista de L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. È stato proprio questo film a regalarle un successo impressionante, a farla finire continuamente sulle riviste di gossip e a trasformarla in una delle attrice più popolari del momento. Popolarità che, però, si è affievolita un po' nel tempo portando Martina ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo da cui è assente da un po'.

"Sono tornata a recitare dopo una lunga pausa - ha ammesso Martina -. Ho appena finito di girare una serie in cui interpreto un ruolo molto diverso da quelli interpretati finora, è una serie storia di Giacomo Campiotti e l'ho girata pur avendo avuto da poco un bimbo, Leonardo per cui riuscire a gestire il lavoro di mamma con quello di attrice non è stato facile. Ho sempre sognato di diventare mamma. È nato questo bimbo fantastico, che ho voluto tanto ma non è facile fare la mamma-lavoratrice, non ho molti aiuti".

Fare i conti con il trovare un equilibrio tra il mettere al mondo un figlio e il continuare a lavorare come attrice non è stato facile per Martina Stella che ammette di essere cambiata molto, come donna, da quando è diventata mamma di Ginevra e poi di Leonardo.

Parlando del successo avuto da giovanissima Martina ha rivelato di essersi persa la leggerezza, la follia di quell'età ma di avere avuto anche una grande occasione che non poteva non cogliere, quella di coronare il suo sogno di attrice.

"È stata una mia scelta cavalcare questo grande sogno. Io volevo andarmene dal mio paese e avere la possibilità di esprimermi. Ho sognato in grande e si è avverato"

Il rapporto con il gossip per Martina è sempre stato bello, vissuto con totale leggerezza e ha anche parlato di quel flirt che le è stato attribuito addirittura con il Principe Harry.

"È stato divertente, ho sempre presto l'aspetto del gossip con grande leggerezza, ironizzavo molto. Ogni volta che uscito con qualcuno era il fidanzato ma lo ricordo con gioia. Mi avevano anche detto che ero stata fidanzata con il principe Harry". Verità o solo gossip? Martina non ha chiarito le cose lasciando in tutti il dubbio che davvero possa essere stata una delle fidanzate del Principe Harry.