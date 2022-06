La tiktoker Martina Strazzer frena i giudizi: "Ogni lavoro ha il suo tipo di fatica"

Dalla mattina, quando si sveglia e si trucca per filmare la colazione, fino alla sera, quando si fa una doccia e si ri-trucca per filmare l'arrivo dei dolcetti sul tavolo della cena. Su TikTok la tiktoker e fondatrice del brand Amabile Martina Strazzer replica a chi le ha domandato quale fosse la fatica del suo "viaggio di lavoro" in Egitto, dove si è recata con altre due colleghe. La critica è stata occasione per invitare tutti a ragionare su come la fatica mentale equivalga alla fatica fisica. E per spiegare una volta per tutte qual è l'organizzazione della giornata di un'influencer.

Classe 2000, un milione di follower su TikTok, Martina tiene a sottolineare come dietro a quella che sembra spensieratezza c'è in realtà un'intera giornata impostata sulla creazione dei contenuti. "E se non li stai creando, li stai comunque pensando - dichiara nell'ultimo video condiviso su TikTok - Alla sera eravamo tutti stanchi morti ad editare. Non è giusto fare una gara tra la fatica fisica e quella mentale. Smettiamola con questa gara, perché se fosse così facile lo fareste tutti quanti".