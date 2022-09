Martina Valdes: il "twerk a terra" della fidanzata di Blanco infiamma la discoteca. Il video

"Acqua e zucchero, grazie". E' solo uno dei tanti commenti a corredo di un video in cui Martina Valdes, ballerina famosa per essere la fidanzata di Blanco, viene immortalata alle prese con un twerk bollente nel locale Vega di Gallipoli. Oltre trentamila like per la clip in cui la ragazza, top e pantaloncini attillatissimi, si esibisce in una danza bollente sulle note sudamericane della serata Mamacita.

Se fino ad oggi Martina era stata immortalata nel backstage, alle prese con baci appassionati col cantante, adesso sul palcoscenico c'è lei con tutto il suo talento e tutta la sua bellezza. E l'atmosfera si infiamma. Classe 2001, oltre centomila follower su TikTok, Martina è ballerina professionista proprio per il Mamacita Club, un collettivo musicale che organizza eventi con ballerini e musica in locali e discoteche in tutta Italia. Con Blanco si conoscevano da anni, essendo entrambi provenienti da Brescia, ma l'amore con l'artista è arrivato solo negli ultimi mesi, cioè dopo la vittoria di lui a Sanremo (e dopo l'addio di lui alla ex fidanzata Giulia Lisioli).

Clicca per vedere il video su TikTok