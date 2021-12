Mary Falconieri sarà mamma di una bambina

Mary Falconieri e il marito Giuseppe Schiavello diventeranno genitori di una bambina. A svelarlo è stata la coppia condividendo su Instagram le foto del baby shower, in cui alcuni palloncini rosa sono usciti da una scatola e sono arrivati fino all'alto soffitto della casa. L'annuncio della gravidanza risale a circa un mese fa, adesso è il tempo di scegliere il nome della piccola.

Mary Falconieri e il sogno premonitore

Il nostro mondo si tingerà di rosa, lo sapete che qualcuno da lassù di molto importante in un sogno aveva predetto tutto? Adesso diamo il via alla scelta del nome! Come si chiamerà la nostra Baby?

Nel post pubblicato su Instagram dalla ex gieffina rivela che in un sogno "qualcuno di molto importante" e che non c'è più, molto probabilmente si riferiva alla madre che è venuta a mancare nell'aprile 2019, le aveva dato dei segnali, che si sono poi rivelati veri.

La coppia negli scatti e nel video su Instagram è radiosa, felice di aver condiviso con alcuni amici e parenti la bella notizia. Sull sfondo grandi vetrate, una scultura di palloncini e un grande albero di Natale.

Mary Falconieri e la mastectomia totale

Era il 2017 quando Falconieri si è sottoposta all'intervento di mastectomia totale, ovvero l'asportazione dei seni. Aveva solo 25 anni e dopo aver fatto il test genetico per per capire se avesse la predisposizione la mutazione genetica per sviluppare il tumore al seno ha scoperto che "sì, in famiglia c'è la mutazione genetica del gene BRCA1 che colpisce seno e ovaie. Il seno al 60% e le ovaie al 40%" aveva spiegato a Pomeriggio 5 pochi giorni prima di sottoporsi all'intervento.