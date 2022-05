Mary Falconieri è diventata mamma: la prima foto della bimba

Mary Falconieri è mamma. La ex gieffina e il marito Giuseppe Schiavello sono diventati genitori di una bambina, Giulia, ritratta appena nata nella foto con cui è stato dato l'annuncio del lieto evento. "5 Maggio 2022 ore 23:47 è nato il nostro grande Amore, Giulia Schiavello. Stiamo bene e siamo perdutamente innamorati di lei" si legge a corredo dell'immagine postata su Isntagram e travolta dall'affetto di quasi 20mila follower in poche ore.

Poco prima del parto, l'imprenditrice condivideva sui social le emozioni precenti alla nascita della sua Giulia. "Ora sto bene, grazie all'epidurale e all'amore che non mi ha mollato un attimo", ha scritto sullo scatto postato dalla clinica Mangiagalli dov'è avvenuto il parto.

Chi è Mary Falconieri

Mary Falconieri, 30 anni, è nata a Nardò, in provincia di Lecce. Laureata in Scienze Infiermeristiche, oggi è imprenditrice influencer, nota per la sua partecipazione al GF del 2014 (dove iniziò una relazione con il concorrente Giovanni Angiolini, attuale compagno di Michelle Hunziker) e anche per aver partecipato a Miss Italia nel 2011 dove conquistò la fascia di Miss Puglia. Nel 2017 si è sottoposta all'intervento di mastectomia totale, ovvero l'asportazione dei seni, dopo aver fatto il test genetico per per capire se avesse la predisposizione la mutazione genetica per sviluppare il tumore al seno. L'esito fu positivo: "Sì, in famiglia c'è la mutazione genetica del gene BRCA1 che colpisce seno e ovaie. Il seno al 60% e le ovaie al 40%" aveva spiegato a Pomeriggio 5 pochi giorni prima di sottoporsi all'intervento.