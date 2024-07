Super festa per la conduttrice Rai Marzia Roncacci, ma in realtà ha 4 anni di più: il "caso"

È tra i volti amati della televisione: giornalista del Tg2, ma anche concorrente di Ballando con le Stelle nel 2019. Lei è Marzia Roncacci, stimata giornalista romana che ama organizzare grandi feste per i compleanni. Lo aveva già fatto lo scorso anno e quest'anno si è ripetuta. Ma c'è un dettaglio che non è passato inosservato a Roberto D'Agostino. Quale? L'età.

Il "caso" sulla vera età della giornalista

Solo qualche giorno fa, Dagospia raccontava il party organizzato da Roncacci. Una grande festa presso il Casale di Tor di Quinto, a Roma. Un grandisimo buffet e oltre 120 invitati, tra cui: i vicidirettori del Tg2, diversi colleghi Rai, ma anche l’assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre, Sindaci, Federico Palamaroli (noto come Osho). E ancora altri volti noti dello spettacolo: Klaus Davi, Stefania Orlando, Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi, Milena Miconi, Fioretta Mari ma anche Amedeo Minghi, Marcello Cirillo col maestro Demo Morselli e ovviamente tutti gli affetti più cari.

Un grande party per festeggiare la chiusura della stagione televisiva, l'estate ma anche il compleanno. E qui arriva la "nota dolente". Sì perché si era parlato, appunto, del 58esimo compleanno della giornalista. Poi, solo qualche giorno dopo, è stato rivelato che in realtà l'età non sarebbe quella. "Il problema? Roncacci ha festeggiato 58 anni ma il 14 maggio scorso ne ha compiuti 62! [..] L'Ordine dei Giornalisti non mente e comunica la data di nascita esatta: 14/5/1962. Appunto 62 anni, auguri Marzia!", scrive Candela su Dagospia. Ma possibile mai? Mistero.

