"Il maschio italiano è pigro e femminista". Fa discutere l'articolo dell'ex amante di Boris Johnson, Petronella Wyatt

I maschi italiani? "Pigri e femministi". Parola di Petronella Wyatt, giornalista e scrittrice britannica conosciuta anche per essere stata l'ex amante di Boris Johnson. In un recente articolo pubblicato sul Telegraph, Wyatt si è scagliata contro gli uomini italiani. O almeno secondo l'idea che la scrittrice ha di loro. Già il titolo è provocatorio: "Forget Tacitus and Cicero, modern Italian men just want to be lazy (Dimenticate Tacito e Cicerone, i moderni uomini italiani vogliono solo essere pigri, trad.).

Poi Wyatt ha anche scritto che “l’80% degli uomini italiani si definisce femminista“. Inoltre che l'uomo italiano sarebbe anche pigro e avrebbe una certa dedizione alla pulizia (e sarebbero difetti?). "Molti italiani ormai incarnano questo nuovo prototipo di uomo", aggiunge spiegando poi che dell'antico romano ormai non c'è nulla. Nulla se non la pigrizia. Insomma: gli antichi romani erano pigri e l'italiano contemporaneo pure.

"Mai letto tante michi**te assieme", ha scritto un utente italiano sotto al post del Telegraph. Un altro, invece: "Questo articolo puzza di postcolonialismo anglossassone combinato con una serie di idiozie miste alla nostalgia del machismo tossico. Per non parlare degli errori storici". Effettivamente diversi siti hanno riportato alcune imprecisioni storiche sull'Impero Romano, cui spesso Wyatt fa riferimento.