Massimiliano Morra e la fidanzata: "Il nostro amore è vero, stiamo insieme da due anni"

Massimiliano Morra parla per la prima volta dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip. L'attore è stato ospite a Live non è la D'Urso con la fidanzata e ha avuto modo di parlare della sua vita e della sua relazione. Morra ha affrontato le sfere, alcuni continuano ad affermare che tra i due sia solo una montatura. A questa accusa la coppia risponde con un categorico 'non è vero, ci amiamo e stiamo insieme da due anni". Dalila Mucedero ha anche risposto a quelli che l'hanno accusata di essere un'arrivista (tra di loro anche il suo ex fidanzato): "Il mio ex, che è intervenuto in trasmissione qualche settimana fa, mi ha accusato di essere un'arrivitista, ma lo sai, Barbara, che non ho mai accettato i tuoi inviti mentre Massimiliano era all'interno della casa. Quindi non cerco visibilità. Non mi è piaciuto il confronto che ha avuto con Adua, la reazione di lei mi ha fatto pensare 'ma che avrà fatto a questa ragazza?'. Io sapevo che loro avevano avuto un flirt, non che avessero avuto una relazione. Il passato è passato, ora conta il presente. Mi ha cambiato la vita Massimiliano, è una persona splendida", Dalila ha poi aggiunto di non credere a quanto detto da Adua "C'è tantissima incoerenza, ovviamente non le ho creduto. Se c'è stato un flirt fra loro come fa a dire che è gay?".

I dubbi sulla relazione di Morra e Mucedero

I dubbi sulla relazione tra Massimiliano e Dalila derivano dalla fitta coltre di bugie venute a galla al Gf Vip, se ha mentito una volta potrebbe farlo ancora, questa è la domanda che molti si fanno. "In passato ho seguito alcuni consigli che mi hanno spinto a creare dei flirt a tavolino per la promozione delle fiction. Nessuno mi ha mai obbligato e mi assumo le mie responsabilità. Il mio sogno era quello di diventare un attore e quando sei giovane puoi sbagliare mentre cerchi di inseguire le tue passioni. Ho fatto una carriera di cui vado fiero, per me il gossip non esiste. A parte questa pseudo relazione con Adua non si è mai parlato della mia vita sentimentale, per questo non avevate mai sentito parlare di Dalila. Io ho sempre voluto tenere separate la sfera privata e quella professionale".