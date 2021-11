La crisi ha un volto: chi è la donna che avrebbe messo in crisi Ambra e Allegri

Una signora che, a tarda sera, si reca nell’appartamento di Massimiliano Allegri. Sarebbe lei la donna che avrebbe messo in crisi la relazione tra l'allenatore della Juventus e Ambra Angiolini, terminata ormai circa due settimane fa, stando a quanto riportato dal magazine Oggi nel numero in edicola questa settimana. Galeotta sarebbe stata in particolare una sorpresa organizzata dalla signora a beneficio dell'ex calciatore ed immortalata proprio dal giornale.

La serata galeotta

"Alle 23.30 la donna, al volante di un’auto sportiva, parcheggia a 50 metri dal condominio di via Lascaris dove lui abita, citofona e poi sale per soffermarsi meno di mezz’ora", si legge sul settimanale. "Non occorre andare troppo lontano: la Juve è blindata e tutto, anche gli affari di cuore si giocano all’interno di un circuito chiuso. Datemi retta, la nuova fiamma di Allegri cercatela lì", avrebbero detto persone dell'entourage di Allegri al giornalista Alberto Dandolo, mentre quest'ultimo era intento a fare le sue ricerche. E così è stato.

Chi è la signora che avrebbe messo in crisi Ambra e Allegri

La scelta di Oggi è quella di non rivelare nome e cognome della signora, né di pubblicare le fotografie cui si fa riferimento, ma di fare riferimento all'ambiente frequentato dalla diretta interessata, ovvero quello della Juve e di un esclusivo golf club di Torino. Si tratterebbe di unaPpr, ovvero di una esperta di pubbliche relazioni. Altri indizi riguardano i lunghi capelli biondi della donna, capelli che sarebbero "causa" della rabbia di Ambra: l'attrice avrebbe infatti trovato un capello nella macchina di Allegri che avrebbe interpretato come simbolo del tradimento. L'età? circa quarant'anni.

Nel racconto dei paparazzi del settimanale, la donna non avrebbe più i capelli biondi, ma li avrebbe fatti diventare castani con meches nel corso del tempo. Forse per despistare i sospetti seminati dal giornale? Non è dato sapere. Di certa c'è la citofonata in piena notte.

Ora spunta il retroscena: si tratta di una ex?

La cosa clamorosa è che, più che un nuovo amore potrebbe trattarsi addirittura di un ritorno di fiamma, visto che già nel 2017 Alberto Dandolo, sempre su Oggi, aveva parlato della Pr di un golf club poco entusiasta della storia tra Allegri e Ambra.

La fine della storia tra Ambra e Allegri

Che le cose tra Ambra e Allegri non andassero bene da un po' lo si era capito da mesi. Poi, circa due settimane fa, l'ufficialità, con un vero e proprio polverone mediatico sollevate da Striscia la notizia. E' successo infatti che il tg satirico condotto da Antonio Ricci ha deciso di consegnare un Tapiro d'Oro all'attrice dopo che quest'ultima è stata "tradita" dallo sportivo, un gesto che ha indispettito la figlia di Ambra (avuta dalla relazione con Francesco Renga, ndr) e che ha sollevato una vera e propria protesta online con tante donne che hanno deciso di solidarizzare.