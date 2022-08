Massimiliano Allegri dopo Ambra Angiolini: chi è la nuova compagna

La storia di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini non è finita nel migliore dei modi: erano da poco andati a convivere a Milano, Angiolini si era trasferita con la figlia. Poi Massimiliano Allegri sembrerebbe aver fatto un passo indietro e così i due nell'autunno 2021 si sono separati. Poco dopo erano uscite delle foto con una misteriosa donna, poi più nulla almeno fino ad oggi con gli scatti pubblicati dal settimanale Chi.

Le prime foto insieme a Nina Lange Barresi: chi è

Allegri è stato paparazzato, a Lugano, mano nella mano con Nina Lange Barresi quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la sua nuova compagna. I due hanno scelto la Svizzera, dove abita la donna, per uscire allo scoperto forse pensando che nessuno li avrebbe paparazzati. Nina è molto riservata, e su di lei non ci sono molte informazioni: avrebbe una società manageriale e sui social condivide molte sue foto.

Allegri e Angiolini: la fine della storia d'amore

Dopo quattro anni d’amore, la storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è finita nel 2021. A raccontare i dettagli dell’addio era stato il settimanale Chi che aveva ricostruito i retroscena di una crisi iniziata poco prima del lockdown e poi sfociata in una rottura tutt’altro che pacifica.

Stando al magazine, l’attrice ha provato a salvare il rapporto fino alla fine, esponendosi anche sui social per difendere il compagno, allenatore della Juventus, dagli insulti ricevuti per l’andamento poco positivo della squadra bianconera delle prime giornate di campionato. Il 54enne livornese, però, sarebbe stato ormai lontano da lei, per via del trasferimento a Torino, ma non solo. Secondo le fonti di Chi, infatti, a determinare la fine della storia d’amore sarebbe stato un tradimento da parte di lui che avrebbe reso irrecuperabile la relazione. L’assenza di Ambra Angiolini dal matrimonio di Valentina, figlia di Massimiliano Allegri, poi, proverebbe ulteriormente l’addio deciso dalla coppia che, al momento, non ha commentato la notizia.