La reazione di Vanessa Spoto al "riavvicinamento" tra Massimiliano ed Eugenia

La voce del riavvicinamento tra Massimiliano Mollicone ed Eugenia Rigotti è arrivata, inevitabilmente, anche a Vanessa spoto, ex di lui, che decide di intervenire via social per dire la sua. Come i telespettatori di Uomini e Donne sanno, infatti, il ragazzo aveva scelto Vanessa nel corso del dating show di Canale 5 lasciando da parte Eugenia. Peccato che, in queste ultime settimane, le carte si sarebbero scompigliate.

"Se così fosse mi sento non presa in giro, di più - tuona Vanessa rispetto alle indiscrezioni sul ritrovato feeling tra i due - Non starò a dire nient’altro perché è la sua vita e fa ciò che vuole. Non si gioca con i sentimenti delle persone". Va precisato che i diretti interessati non hanno confermato in alcun modo le voci sul loro conto, benché in questi mesi non abbiamo mai smesso di parlare l'uno dell'altra, lasciando intendere di avere un rapporto sereno.

La notizia è cominciata a circolare in queste ore. A poco più di un mese dalla fine del rapporto con Vanessa Spoto, c'è chi sostiene di aver visto Massimiliano al fianco di un'altra donna, ma non una qualunque bensì la non scelta Eugenia Rigotti. I due, come segnala Deianira Marzano, sarebbero stati visti insieme a Trento, città di lei. "Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice", aveva raccontato Massimiliano al posto della rottura. "Tra noi - ha aggiunto - non c'era più felicità. E' troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi. Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire".