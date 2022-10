Chi è Massimiliano Gallo, protagonista di "Vincenzo Malinconico"

Vita privata e professionale di Massimiliano Gallo: età e famiglia, film e compagna. Cosa sappiamo dell’attore napoletano? Dal teatro all’ex moglie, dalla figlia a "Imma Tataranni", fino a "Vincenzo Malinconico", serie di Rai 1 che dal 20 ottobre lo vede al centro della scena.

Origini, età, studi, teatro

Massimiliano Gallo nasce a Napoli il 19 giugno 1968. Figlio d'arte, suo padre è il famoso Nunzio Gallo, cantante con un prestigioso curriculum che va da Canzonissima al Festival di Sanremo, dal Festival di Napoli alla partecipazione ad alcuni film, in veste di attore. La madre è Bianca Maria Varriale. Massimiliano ha un fratello maggiore di nome Gianfranco che, proprio come lui, fa l'attore. Completano il nucleo familiare d'origine la sorella Loredana e il fratello Jerry. Massimiliano Gallo ha cominciato a recitare da bambino, calcando piccoli palcoscenici locali. Dopo aver conseguito il diploma, si lega alla compagnia teatrale di Carlo Croccolo e, nel 1988, fonda insieme al fratello Gianfranco la "Compagnia Gallo". Massimiliano vanta tra i primi successi da attore di teatro una collaborazione con Aldo Giuffrè, che lo proietta poi verso futuri impegni.

Massimiliano Gallo al cinema

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nel 2002 con il musical teatrale "C'era una volta...Scugnizzi" Massimiliano Gallo debutta davanti alla macchina da presa e, tra il 2004 e il 2006 fa delle apparizioni in alcune fiction Rai. L'anno di svolta è però il 2009, dove interpreta Valentino Gionta nel film di Marco Risi "Fortapàsc", su Giancarlo Siani. Il successivo anno recita in "Mine vaganti" di Ferzan Özpetek. Tra i suoi film realizzati per il grande schermo citiamo "Perez", "Invisibili"di Edoardo De Angelis; "La kryptonite nella borsa"di Cotroneo, "Si accettano miracoli" di Alessandro Siani, "Io e lei" di Maria Sole Tognazzi; "Per amor vostro" di Giuseppe M. Gaudino;"Onda su onda" di Rocco Papaleo; "Una festa esagerata" di Vincenzo Salemme; "Il sindaco del rione Sanità" di Mario Martone; "Pinocchio" di Matteo Garrone; "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino; "Il silenzio grande" di Alessandro Gassmann.

La televisione: da Imma Tataranni a Vincenzo Malinconico

Massimiliano Gallo ottiene il suo primo ruolo televisivo di rilievo nel 2010 con la fiction "Il segreto dell'acqua". Partecipa negli anni, spesso per piccole parti, nelle fiction o miniserie "Il generale dei briganti" (2012); "Il clan dei camorristi" (2013); "Volare - La grande storia di Domenico Modugno" (2013); "Per amore del mio popolo"(2014);"Una grande famiglia" (2015); "The Young Pope" (2016, episodio 1x06); "Sirene" (2017). Diventa celebre presso il grande pubblico televisivo grazie a due serie di successo: a partire dal 2017 interpreta il commissario Luigi Palma ne "I Bastardi di Pizzofalcone" e dal 2019 è in "Imma Tataranni - Sostituto procuratore", dove veste i panni di Pietro De Ruggeri.

Giovedì 20 ottobre 2022 ha inizio su Rai 1"Vincenzo Malinconico - Avvocato d’insuccesso" tratta dai romanzi di Diego De Silva, la serie vede Massimiliano Gallo vestire gli abiti di protagonista assoluto. Anomalo avvocato civilista, il personaggio filosofeggia ed ironizza, ma si troverà a mettere ordine sia nel suo lavoro che nella vita privata. Fanno parte del cast anche Denise Capezza, Francesco di Leva, Teresa Saponangelo, Lina Sastri, Ana Caterina Murariu e

Michele Placido.

Vita privata, ex moglie, figlia, compagna

Nel 1992 Massimiliano Gallo sposa una donna di nome Anna. Dato che all'epoca l'attore è ancora poco conosciuto presso il grande pubblico, non sono noti dettagli sul matrimonio, successivamente naufragato, ma sappiamo comunque che grazie a questa unione nasce Giulia, classe 1997. L'attore è sentimentalmente impegnato, da diversi anni con l'attrice di origine brasiliana Shalana Santana. I due si conoscono ad una cena e, dicono entrambi, l'intesa è immediata. La Santana era precedentemente legata al dentista napoletano Alessandro Lukacs (noto ai più come concorrente della seconda edizione del Grande Fratello). Massimiliano Gallo e Shalana Santana appaiono come una coppia molto affiatata. L’attore ha un account Instagram ufficiale ed è appassionato di calcio, nonché grande tifoso del Napoli.