Massimiliano Gallo papà bis, la moglie Shalana Santana è incinta: l'annuncio con una foto

Massimiliano Gallo diventerà papà per la seconda volta a 55 anni. Per l'attore, noto al pubblico per i suoi ruoli nelle fiction di successo Imma Tataranni, I Bastardi di Pizzofalcone, Vincenzo Malinconico- Avvocato di insuccesso, e già padre di Giulia, si tratta del primo figlio con la moglie Shalana Santana, sposata il 3 dicembre 2022 con una cerimonia molto intima svelata solo qualche giorno dopo l'evento. "Volevamo viverci questo momento in maniera completamente privata", aveva scritto allora l'attore che anche, in questa occasione, ribadisce la propria riservatezza con la scelta di comunicare la bella notizia a gravidanza inoltrata. Nessuna parola a corredo della foto che lo mostra con la futura mamma: solo il dettaglio del pancione ben evidente per comunicare la dolce attesa della coppia, accolta con tanto affetto dai follower.

Chi è Shalana Santana, moglie di Massimiliano Gallo

Per Massimiliano Gallo il matrimonio con Shalana Santana è il secondo. Dal primo con una donna lontana dal mondo dello spettacolo è nata la figlia Giulia nel 1997. L'amore per Shalana Santana è nato otto anni fa durante una cena quando scattò un'intesa immediata. Lei, attrice di origini brasiliane, era precedentemente legata al dentista napoletano Alessandro Lukacs (noto ai più come concorrente della seconda edizione del Grande Fratello). "È una storia molto bella, e soprattutto è una persona che mi sta vicino - aveva confidato l'attore in un'intervista - E non è semplice quando inizi ad avere tutti questi impegni. C’è bisogno di una persona che ti sopporta, oltre che a supporto. È una persona che devo ringraziare, perché mi sta veramente vicino in un modo speciale".

Anche Shalana Santana ha un figlio, Leon, e a proposito della loro famiglia allargata, a Verissimo Massimiliano Gallo aveva aggiunto: "Noi ci muoviamo con grande tranquillità, ma con le attenzioni che richiede una famiglia allargata. Ci sono persone e ruoli da rispettare". Quanto al suo rapporto con la primogenita che ha vent'anni: "Con mia figlia Giulia sono stato un padre poco presente a causa dei miei impegni lavorativi, con lei ho cercato sempre di avere un rapporto molto onesto e cerco di compensare le mie assenze con tanto amore", aveva confidato.