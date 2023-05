Massimiliano Ossini presenta le figlie in tv: dalla famiglia al successo di "Uno Mattina"

Massimiliano Ossini presenta la sua famiglia in tv. Ospite di Domenica In il conduttore ha portato con sé le figlie Carlotta e Melissa, mostrandosi papà presente e complice con le sue ragazze, avute dalla moglie Laura Gabrielli. Un siparietto insolito per il presentatore, solitamente riservato e dunque restio a parlare della propria vita privata, ma per Mara Venier ha voluto fare una meritata eccezione.

Dopo la dovuta celebrazione del successo d'ascolti di Uno Mattina, che chiude quest'anno una stagione d'oro, Ossini ha mostrato il suo lato più personale, ovvero l'amore per gli affetti più cari. Il matrimonio con la moglie va avanti ormai da vent'anni. Come si sono conosciuti? Durante una vacanza in montagna. "È stata lei a fermarmi in discoteca una sera - ha ricordato Massimiliano - Mi ha chiesto se avevo una gomma da masticare e così io ho girato tutto il locale e alla fine gliel'ho trovato. Poi, dopo aver trascorso la notte insonne a parlare, ci siamo dati appuntamento al giorno successivo sulle piste da sci".

Dalle nozze sono nati tre figli, oggi adolescenti. Melissa, Carlotta e Giovanni. A loro i genitori hanno trasmesso l'amore per i viaggi e per la montagna in particolare: "Oggi sono loro a dirci di viaggiare, invitandoci a staccare il telefono". Ossini si è poi raccontato in vesti casalinghe, rivelando di darsi da fare anche con le faccende, in particolare "nei lavori pesanti". Abilità che ha acquisito quando, ancora giovane, si è trasferito da solo a Milano per lavoro. Ma quei tempi erano solo l'inizio di una carriera che di lì a poco avrebbe preso il volo, rendendolo uno dei volti più amati della tv.