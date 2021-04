Massimiliano Rosolino e Natalia Titova non si sposano: “Ci inventeremo qualcosa di diverso”

Era il 2006 quando tra una coreografia e l’altra preparata nel corso del programma di Rai1 ‘Ballando con le stelle’, il concorrente Massimiliano Rosolino e la ballerina russa Natalia Titova si scoprivano innamorati. Oggi, a distanza di 15 anni, la coppia è unita come allora, forte di un sentimento suggellato dalla nascita delle figlie Sofia Nicole, 9 anni, e Vittoria Sidney, 8, che per nulla è scalfito dall’attuale lontananza del campione di nuoto, in Honduras in qualità di inviato dell’Isola dei Famosi.

Un amore, quello tra campione di nuoto e la ballerina, che non sente il bisogno di essere formalizzato con il matrimonio, passo che non rientra nei loro progetti di vita: “Le nozze sono una cosa che fanno gli altri, noi ci inventeremo qualcosa di diverso”, ha affermato lui in un’intervista al settimanale Nuovo, ribadendo l’intenzione di entrambi di restare uniti anche senza un anello al dito che simboleggi il sentimento reciproco.

Massimiliano Rosolino commenta la sua esperienza all’Isola dei Famosi

A proposito della sua esperienza televisiva nel reality di Canale 5, Massimiliano Rosolino ha rivelato di avvertire una certa nostalgia della vita quotidiana vissuta con compagna e le sue bambine, impossibilitate a raggiungerlo in Honduras a causa delle accortezze imposte dalla pandemia. Al momento telefonate e videochiamate alleviano la tristezza per la distanza, attenuata dalla promessa che alla fine del programma tutta la famiglia partirà per una vacanza insieme. Quanto al suo ruolo di inviato, Rosolino ha commentato il suo ruolo di controllore, ma anche di sostenitore dei naufraghi, senza tralasciare il riferimento a una certa sintonia professionale con Ilary Blasi: “Lei improvvisa, ironizza, se c’è bisogno bacchetta”, ha detto della conduttrice.