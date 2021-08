Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa sono in crisi

A poco più di due mesi dalla promessa d'amore fatta davanti ai telespettatori di Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sarebbero in crisi. Ad annunciarlo sono i diretti interessati attraverso i loro profili Instagram, andandosi così ad aggiungere ad un'altra coppia scoppiata dopo la fine della trasmissione, ovvero quella composta da Samantha Curcio e Alessio Ceniccola.

Le dichiarazioni di Massimiliano e Vanessa

Massimiliano e Vanessa si sono scelti il 13 maggio scorso, eppure qualcosa è andato storto. "Io e Massimiliano non ci siamo lasciati - scrive lei sul suo account ufficiale - Ogni tanto una persona deve riflettere su determinate cose. Come avete visto, sono con sua sorella sempre, quindi vorrà dire qualcosa no? Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui".

A fare eco è lui: "Raramente scrivo i miei pensieri, come sto e ciò che provo in questo momento. L'ultimo periodo non è stato facile, è inutile mentire a me stesso che tutto possa essere facile, “preso alla leggera” come ho sempre fatto. Non è facile voltare le spalle al passato, molte volte i pensieri tornano, e fanno tanto rumore, forse più di prima. Niente è facile, niente è difficile, devo solo sistemare quello che ho in testa".

La promessa a Uomini e Donne

E pensare che fino a qualche tempo fa i due parlavano addirittura di convivenza: "Se le cose andranno bene, andremo a vivere insieme già a settembre", raccontavano dopo l'uscita dal dating show di Canale 5. Lui di Nettuno, lei di Prato stavano pensando ad una casa in terra laziale. Delle coppie nate nel programma durante questa primavera, dunque, in salute restano solo Giacomo Czerny e Martina Grado, sempre più innamorati.