Massimiliano Varrese svela: "Avance da donne famose sui set. Faccio i nomi, succede il delirio"

Tra televisione, cinema e teatro, Massimiliano Varrese si è mosso su più fronti nel corso della sua carriera di attore. Ma solamente oggi l'artista romano rivela che, proprio in occasione della sua partecipazione ai set, ha più volte ricevuto avance da parte di attrici famose che però ha voluto tacere. "Perché se parlo succede il delirio", ha precisato a Rosy Chin, sua compagna d'avventura al Grande Fratello, dove si trova ormai 'recluso' da un paio di mesi.

"Se ci sono stati solo bacini? Sì, solo contatto", spiega Varrese. Che aggiunge: "Io meglio se non parlo, sennò mi arrivano denunce da tutte le parti fidati. Se faccio i nomi di quelle donne che mi hanno rotto le scatole sui set succede un delirio. No, non è che me la tiro, racconto la verità". Parole di fronte alle quali Rosy, incuriosita, prova a estorcere ulteriori dettagli, ma senza riuscirci: Massimiliano è irremovibile, non fa il nome delle dirette interessate, forse anche perché la stessa produzione a sconsigliare ai vip presenti in casa di raccontare retroscena privati dei propri colleghi.

Attualmente single, Massimiliano ha avuto una storia importante con la collega Valentina Melis, madre della figlia Mia, nata nel 2017. I due si sono conosciuti ad uno spettacolo teatrale nel 2009 e sono rimasti insieme per otto anni. La fine della relazione ha portato con sé qualche strascico di rancore, tanto che al momento Valentina ha voluto prendere le distanze dalla partecipazione di Massimiliano al Gf.

In ogni caso, tornando ai flirt famosi, si tratta del primo concorrente di questa edizione che rivela di avvventure "vip" avuti in passato. Oltre a Massimiliano infatti, anche Beatrice Luzzi, storico volto della soap opera Vivere, ha rivelato di aver vissuto una liasion con il divo americano Gerard Butler, seppure la passione è durata appena qualche giorno. Nel caso di Beatrice, è stato Alfonso a tirare fuori l'argomento, quindi il nome è stato fatto direttamente dal conduttore.