Gf, Massimiliano Varrese maschilista? Parla l'ex moglie Valentina Melis: le sue parole

Valentina Melis è un'attrice e attivista femminista che si batte da sempre contro la violenza sulle donne, non è un caso se ha portato in scena insieme ad Antonella Questa e Teresa Cinque lo spettacolo "Stai zitta" tratto dall'omonimo libro di Michela Murgia. Una lotta che porta avanti anche tramite il suo profilo Instagram in cui a cadenza regolare pubblica contenuti contro la discriminazione e la violenza di genere.

In questi ultimi giorni però si è trovata a parlare di maschilismo senza volerlo direttamente. Il suo ex marito, e padre di sua figlia Mia, è Massimiliano Varrese attuale concorrente del Grande Fratello. Varrese, anche lui attore, si sta scontrando durante contro un'altra inquilina, Beatrice Luzzi, e spesso Massimiliano ha utilizzato degli epiteti non proprio cordiali nei suoi confronti, come ad esempio "vedova nera". Questa situazione di scontro è duramente criticata sui social e Varrese è stato anche chiamato "maschilista".

Qualcuno è anche arrivato a commentare le foto di Melis: "Il tuo esempio di frequentazione di Verrese non ha aiutato la causa", ha scritto un utente e Melis non poteva non rispondere. "Mi dispiace molto che tu scriva questo - ha replicato Melis -. Il mio impegno contro la violenza sulle donne è concreto e sempre presente. Non c’è bisogno che mi metta qui a raccontare quello che faccio ogni giorno per aiutare le donne a uscire dalla spirale di violenza. A noi donne viene chiesto sempre di pagare il conto per quello che fanno gli uomini che frequentiamo o che abbiamo frequentato. I nostri padri, fratelli, figli, cugini. Ora addirittura gli ex. Noi non siamo responsabili delle loro azioni. Loro ne sono responsabili, non noi".

"Capisco il tuo discorso ma molti conoscendoti e conoscendo il tuo impegno sui diritti non si capacitano", ha scritto ancora l'utente e Melis ha infine dato la risposta che sta suscitando grande risonanza: "Ma credo sia lampante il perché ci siamo separati".

Visto l'interesse mediatico che hanno suscitato le sue repliche Valentina ha deciso di chiedere rispetto e di non essere più contattata con domande al riguardo: "Da ieri ricevo diversi commenti e messaggi pubblici e privati inopportuni, invadenti fino ad essere morbosi, del tutto fuori luogo perché connessi ad una sfera personale che non può essere appannaggio di followers e pubblico. A questi non risponderò più, ogni persona adulta è responsabile delle sue scelte e delle sue azioni, il mio interesse è quello di tutelare la mia serenità famigliare e quella di mia figlia".

Chissà se Varrese verrà informato di quanto sta succedendo fuori dalla casa e se potrà rispondere sia all'ex moglie sia a chi lo accusa...