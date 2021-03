Massimo Boldi fotografato con la modella Beatrice Livieri: “Siamo solo amici”

Massimo Boldi sembra aver riacquistato la serenità. Il settimanale Oggi ha pubblicato degli scatti che vedono l’attore milanese in compagnia della giovane Beatrice Livieri, 27enne fotomodella.

I due sono stati fotografati insieme a Treviso e prima ancora a Roma, nella centralissima piazza San Lorenzo in Lucina. Un rapporto speciale che per il momento rimane un’amicizia, chiariscono entrambi.

Massimo Boldi e Beatrice Livieri, le foto insieme su Oggi

L’attore ha raccontato che i due si sono conosciuti un mese fa a Milano. “Per lavoro”, chiarisce lei. “Poi si sono rivisti a Treviso, dandosi un appuntamento, infine, a Roma. Tutti luoghi dove Beatrice si trova per lavoro. In coro dicono che sono amici, eh”, scrive il settimanale.

Un’amicizia appena nata che entrambi sperano possa durare a lungo, chiariscono i due diretti interessati. Boldi, che ogni sera manda un messaggio di buonanotte a Beatrice Livieri, si vede un po’ come un talent scout e afferma: “So che Beatrice può sfondare”. Dal canto suo lei replica: “Per me è un punto di riferimento”.

“Se son rose fioriranno? Ridono entrambi e Boldi dice: ‘Mai dire mai’”

Massimo Boldi e la storia con Irene Fornaciari

E la storia di Boldi con Irene Fornaciari? Lui dice al settimanale: "Per ora fa parte del mio passato".

Eppure solo qualche mese a fa, a dicembre, Boldi diceva sempre in un’intervista a Oggi, parlando di Fornaciari: “Vorrei che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché”. I due erano tornati insieme dopo una pausa di qualche mese. “Era troppo preziosa per perderla… Fatto sta che abbiamo sempre continuato a sentirci, a ridere insieme, a vederci quando si poteva”.

Per quanto riguarda l’approvazione da parte delle figlie di Boldi circa questo legame, l’attore spiegava: “Le ragazze mi lasciano apparentemente libero di fare ciò che desidero: ma poi al dunque non è davvero così. Ma per me la felicità non può essere senza tutto il mio circo. Possibile che sia così difficile comprendere che Cipollino ha bisogno di amore?”.