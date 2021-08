Massimo Boldi ed Enrica: "43 anni di differenza, ma ci capiamo al volo"

Che Massimo Boldi abbia un debole per le belle donne è cosa nota, ma questa volta - assicura lui - l'amore non c'entra niente. Nel pomeriggio di ieri l'attore ha voluto condividere una dedica indirizzata ad una ragazza speciale della sua vita, tale Enrica Tarolla, giovane manager dagli occhi di ghiaccio. Se infatti nel passato tanti avevano parlato della ragazza come di una nuova fiamma per il comico, lui ci tiene a chiarire la natura del loro rapporto: "Nonostante i 43 anni di differenza, ci capiamo al volo", scrive.

Il messaggio per Enrica

Enrica, che si definisce imprenditrice nel campo degli eventi, è stata indicata in passato come compagna di Cipollino. "Tre anni fa ci scrissero sui giornali che eravamo fidanzati con 43 anni di differenza - spiega oggi lui - Voi non immaginate quanto questo fatto sia stato sgradevole, perché per noi l’affetto che ci lega è senza tempo". "Ma come puoi Massimo essere amico di questa ragazza? - continua ancora lui - È una donna che mi ha colpito soprattutto per la sua personalità e per le sue capacità. Una donna rara da incontrare. E la nostra amicizia non ha età. Lei conta sempre sulla mia voce quando le occorre un consiglio, io conto sempre sulle sue schiette opinioni quando ne combino qualcuna delle mie. Vorrei vederla sempre felice come oggi".

La nuova compagna è Anita

Solo amicizia, dunque, con Enrica. Ma il legame è così forte che l'artista milanese decide di celebrarlo con un messaggio pubblico. Nella sua vita sentimentale c'è invece Anita Szacon, 40 anni, nuova fidanzata polacca che lavora come cosmetologa. Nel passato recente, una relazione con Irene Fornaciari, 42 anni, estranea al mondo dello spettacolo, seguita al turbolento addio dalla storica fidanzata Loredana De Nardis, 47, fotografata insieme ad un altro uomo dopo 14 anni di relazione: i due si erano messi insieme nel 2004, pochi mesi dopo la morte della moglie di Boldi, Maria Teresa Selo, madre dei figli.