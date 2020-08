Massimo Boldi: “I potenti ci terrorizzano, con le mascherine ci tappano la bocca”. E invoca il Signore

C’è chi ha risposto con sarcasmo, chi invece si è detto d’accordo. Di sicuro non è passato inosservato lo sfogo su Facebook di Massimo Boldi sull’attuale situazione mondiale, con tanto di invocazione divina finale.

In una sorta di flusso di coscienza, l’attore se la prende con i governanti, i potenti del mondo, le mascherine, la malasorte...

Questo il test integrale del messaggio dell’attore, reduce dalla sospensione delle riprese del suo prossimo cinepattone “Un Natale su Marte” dopo che sul set sono stati riscontrati due casi di positività al Coronavirus.

“Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, Monti, regioni, stati. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill, forse è tempo che ritorni il salvatore dei mondi, si Lui...il supremo, nostro Signore che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere là malasorte è l’indifferenza dei Governi di ogni stato, i padroni del mondo, cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre. Lo dico e lo ripeto Ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo 2000 anni”.