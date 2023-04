Domenica In, Massimo Boldi perde l'apparecchio acustico: imbarazzo in diretta tv (video)

Ampio spazio dedicato a Jerry Calà oggi a Domenica In. Mara Venier ha intervistato a lungo l'attore e regista, reduce da un malore che ha molto preoccupato il pubblico. A lui la conduttrice ha anche riservato parole di affetto e di profonda amicizia, invitando poi in studio gli amici di una vita che lo hanno festeggiato allegramente.

Ezio Greggio, Christian De Sica e Massimo Boldi hanno quindi salutato Jerry Calà e si sono resi protagonisti di gag improvvisate che hanno generato un po' di confusione. Davanti alla richiesta di cantare di Jerry Calà, Mara Venier è intervenuta a bloccarlo perché preoccupata per il suo stato di salute dopo l'infarto. In quel momento, però, Boldi, che poco prima aveva suonato la batteria, ha interrotto il discorso allarmato per aver perso l'apparecchio acustico. "Mara è successo un casino, ho perso l’apparecchio nel suonare", ha esordito l'attore milanese. "Pensavo te la fossi fatta sotto...." è intervenuto De Sica, mentre la conduttrice chiedeva cosa si potesse fare. La preoccupazione è rientrata poco dopo, quando Boldi si è tranquillizzato con l'apparecchio finalmente ritrovato. "Ma non è Domenica In... Questo è un ospizio!" ha aggiunto allora De Sica. Il momento è stato commentatissimo sui social dai telespettatori divertiti dalla scena caotica che, come ha a un certo punto detto Mara citando il grande Gianni Minà, "è il bello della diretta".

