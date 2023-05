Massimo Boldi impantanato col Suv sulle rotaie del tram, aiutato dai passanti: il video

Sembrava una scena del nuovo cinepanettone, ma non c'era nessuna macchina da presa ieri sera a Milano a immortalare Massimo Boldi impantanato con l'auto sulle rotaie del tram. A riprendere l'attore, però, decine di passanti che si sono fermati a guardare la scena, tra l'ilarità generale, pubblicando poi tutto sui social.

Boldi - per cause da accertare - ha sbagliato corsia alla guida del suo Suv ed è rimasto bloccato nella fanghiglia sulle rotaie del tram, che è dovuto restare fermo a lungo per permettere le operazioni di disincaglio. Alcuni spingevano l'auto, altri ai lati della strada gli davano indicazioni sulle manovre, incoraggiandolo: "Vai Massimo! Vai che ce la fai". E alla fine ce l'ha fatta. Uscito dal pantano, Cipollino ha ringraziato tutti e concesso selfie.