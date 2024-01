Massimo Boldi: "Uno dei miei amori mi ha tradito con il mio migliore amico. È finita male"

A 78 anni Massimo Boldi fa un bilancio della sua vita. "Gli anni passano e con loro passa anche il mondo, una vita, e faccio anche i conti con quello che non mi aspettavo" esordisce l'attore e produttore cinematografico in un'intervista al Corriere della Sera che affronta sia temi professionali che privati.

"La gente mi ferma ancora: “Era una vita che sognavo di incontrarti”. Mi inseguono a flotte per un selfie" racconta Boldi ricordando gli inizi difficili con diversi lavori svolti in bar, ristoranti, drogherie: "Anche il vetrinista", aggiunge, "Andavo a scuola la mattina e di pomeriggio frequentavo la scuola in via Duccio da Boninsegna: uscivo all’alba e tornavo a casa alle 22". Nella sua lunga carriera l'attore ha conosciuto diverse donne, anche Cindy Crawford e Bo Derek con le quali ha recitato, indicando la più bella in Ornella Muti. A proposito di donne, la domanda sulla sua situazione sentimentale attuale ha rivelato un aneddoto del suo passato, con un tradimento subito dalla ex fidanzata e dal suo migliore amico. "Oggi non sono innamorato", ha ammesso, "Sono rimasto vedovo 20 anni fa e ho avuto degli amori importanti. Una di loro mi ha tradito con il mio migliore amico. Mi sono sempre chiesto perché non me lo abbiano detto. Invece l'ho scoperto pedinandola: è finita male, l'ho cuccata con le mani nella marmellata".

I rapporti con Berlusconi

Per anni Massimo Boldi ha lavorato per l'allora Fininvest, oggi Mediaset. Ottimi i rapporti con Sivio Berlusconi che, quanto a simpatia, descrive come "inarrivabile". Il rapporto con il cavaliere, tuttavia, è stato segnato anche da un importante battuta di arresto, arrivata quando lo ha "tradito" per la Rai. "Ci aveva presentato Bettino Craxi dicendomi: “Sarà la tua fortuna”. E così fu: ci siamo stati subito simpatici" racconta: "Nel 1986 sono scappato da Fininvest per fare Fantastico con Adriano Celentano: mi hanno fatto causa, ho perso e mi hanno condannato a pagare 2 miliardi e mezzo. Quando sono tornato, Berlusconi mi ha perdonato: “Mi devi 2 miliardi e 500 mila risate”".