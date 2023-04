Ceccherini si racconta: "Quando mi ubriacavo mia moglie mi picchiava e fermava la bestia dentro di me"

Massimo Ceccherini si è raccontato in una lunga intervista. "Ha avuto momenti caotici con qualche bicchierino di rum di troppo" ha detto di lui recentemente l'amico Leonardo Pieraccioni: "Ma ora è diventato un prete di provincia. Abita in campagna sopra Pistoia con una ragazza che l'ha salvato". Ed è anche della donna citata dal regista che l'attore toscano ha parlato al Corriere della Sera nel corso di un dialogo che ha ripercorso un passato segnato da eccessi e temperato proprio dal ruolo fondamentale che ha avuto Elena nella sua vita.

"Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte" ha raccontato Ceccherini: "Ora ha cambiato lavoro all'ospedale di Prato, ma all'epoca la vedevo al mattino che si preparava indossando la divisa, dietro c’era scritto misericordia. E mi sono detto: Dio è arrivato. Ho avvertito la sua presenza. Devi essere pronto ad agguantare l'aiuto". Da quel periodo sono passati otti anni e oggi l'attore si dice consapevole dell'importanza che la moglie ricopre ancora nella sua vita: "Dalla bestia non si guarisce, però riesco a tenerla legata" - ha affermato - "Ho bisogno quasi sempre della presenza di Elena. Sono stato in Africa sul set di Matteo Garrone e mi son fatto mettere WhatsApp per poter fare le videochiamate a Elena e Lucio perché non potevo portare il cane nel deserto". Lucio è il cane a cui è legatissimo: "L'amore che ho per lui" - ha ammesso - "batte tutti quelli che ho avuto, ci dormo insieme, anche Elena lo ama".

Come l'ha conosciuta? "Ma a chi vuoi che interessi", la sua risposta: "Ti dico che dopo la disperazione più profonda le cose mi sono arrivate come per magia".

"Mi sono sempre mangiato tutti i soldi guadagnati"

Massimo Ceccherini ha alle spalle una carriera con circa cinquanta film che gli hanno dato molta popolarità: "Mi accorgo per strada, anche se non esco quasi mai, che la gente mi vuol bene. È chiaro che sono in bilico. Ognuno pensa come gli pare. Ho debuttato a 25 anni, ho girato una cinquantina di film. Mi sono sempre mangiato tutti i soldi guadagnati", ha aggiunto. E sulla partecipazione all'Isola dei Famosi da cui venne squalificato per una bestemmia: "Ebbi un momento difficile all'Isola dei famosi" ha ricordato, "volevo vivere un'avventura sperduto nell'isolotto a pescare, la mia passione, anche se non mi ci vedevo lì. Avevo buone possibilità di vincere ma la vittoria non fa parte di me. Mi scappò la bestemmia che rovinò tutto e mi cacciarono. È una battaglia e un controsenso la mia vita. Mi capita di vedere uno che mi sta antipatico e vado ad amarlo, mentre se uno mi sta simpatico per troppo affetto rovino tutto".

Oggi Ceccherini vive a Pistoia e nelle sue giornate la tv occupa un grande spazio: "Guardo molta tv nella mia casa sopra le colline di Pistoia. Ad Amici fanno cantare tre giovani disgraziati e non inventano nulla, usano belle canzoni, i giudici sulle poltroncine guadagnano un sacco di soldi, come gli autori. Gli unici che non guadagnano nulla sono i ragazzini da sbranare. Anche lì vedo tanti ghigni e occhi cattivi" ha commentato: "A casa seguo i film, mi piace leggere il cast, vado a vedere se gli attori sono morti. Sono molto attratto dalla morte. Ho 57 anni, sono vecchio. Quando morirò dovrò litigare con Pieraccioni, quella scena del Ciclone con la bara aperta, dove voglio morire se non mi porto a letto nemmeno una ballerina, mi ha marchiato a vita. Per colpa sua mi farò cremare".