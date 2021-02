Massimo Ciavarro sulla fine del matrimonio con Eleonora Giorgi: “Separazione dolorosa”

Per 12 anni Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi hanno formato una delle coppie più belle dello spettacolo, nata sul set del film di Carlo Vanzina ‘Sapore di mare 2 – Un anno dopo’ e separata nel 1996, dopo tre anni di matrimonio e un figlio, Paolo, che allora aveva circa quattro anni. Una storia intensa la loro, ripercorsa dall’attore nella puntata odierna di ‘Oggi è un altro giorno’ che lo ha visto ospite di Serena Bortone.

“Avevo visto i suoi film, le foto e non ti dico che ne ero innamorato, ma mi piaceva un botto. Mi colpirono le parole di Eleonora sul set: non ti assicuro niente, non so che succederà in questa scena”, ha ricordato Ciavarro parlando del loro primo incontro che avrebbe dato il via a quella che ha definito “una storia meravigliosa”, per qualche tempo vissuta in una casa in campagna, lontano dal clamore mediatico che allora li teneva sotto costante attenzione: “Lei era sotto i riflettori per la separazione da Angelo Rizzoli. Tutti e due abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso, ansando a vivere in campagna”.

Massimo Ciavarro racconta la fine del matrimonio con Eleonora Giorgi

La coppia decise di separarsi dopo tre anni di matrimonio. Una decisione sofferta su cui Massimo Ciavarro oggi ammette qualche mancanza: “Eleonora, a un certo punto, ha deciso che non trovava più nella relazione quello che dovesse esserci. Io sono un uomo abbastanza freddo, non tiro fuori i sentimenti con i gesti ma con le azioni. Le azioni erano talmente tante in quel periodo”, ha spiegato l’attore ammettendo di aver molto sofferto per la fine del matrimonio.

“Lei è la madre di mio figlio Paolo e la nostra separazione è stata molto dolorosa, perché comunque avevamo fatto tanto insieme”, ha ammesso: “Ci ho messo del tempo per riprendermi. Sono stato parecchio male. La vita però va avanti, grazie al cielo non abbiamo nessun tipo di conflittualità”.

Massimo Ciavarro e il rapporto con il figlio Paolo

E proprio Paolo, a sorpresa, è stato il mittente di un videomessaggio per papà Massimo con cui ha un ottimo rapporto: “Ti mando un bacione, ti voglio tanto bene, non vedo l’ora di andare a Lampedusa a pescare con te, perché mi manca tantissimo e perché è un nostro momento”, le parole del ragazzo che in questo momento sta vivendo un periodo sereno accanto alla fidanzata Clizia Incorvaia. “In questo periodo lo vedo e lo sento un po’ di meno del solito, lo trovo giusto se è perdutamente innamorato”, ha affermato, aggiungendo di avergli dato in passato consigli sulle donne, ma mai giudizi su nessuna di loro.