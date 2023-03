Massimo Ciavarro parla della nuova compagna e ricorda Eleonora Giorgi: "Avevamo un progetto"

Yoga, cure ayurvediche, meditazione in un Ashram nelle Marche dove si reca ogni tanto: oggi la quotidianità di Massimo Ciavarro è ben lontana dal mondo dello spettacolo che lo lanciò come protagonista dei fotoromanzi prima e della commedia anni Ottanta poi. "Faccio una vita ascetica. È la mia fuga da questo mondo impazzito e folle. Abbiamo di colpo le persone maciullate alle porte di casa, il Covid, la crisi economica, energetica. E già c'erano il consumismo, i social… Poi, io meno sto a contatto con la gente e meglio mi sento" ha spiegato l'attore in un'intervista al Corriere della Sera.

A 65 anni Massimo Ciavarro si divide tra Roma e Lampedusa, dove gestisce un'attività turistica, e il ruolo di nonno di Gabriele, nato dall'amore tra il figlio Paolo e Clizia Incorvaia, conosciuta al Grande Fratello Vip. "Gabriele ha un anno, è bellissimo, anche se stando tanto a Lampedusa, non è che l'ho stravisto" ha commentato parlando del nipotino. Lontanissimi i tempi dell'immagine da sex symbol, quando gli venivano attribuiti flirt con Moana Pozzi ("Ci sono stato una sola sera"), Isabella Ferrari ai tempi di Sapore di mare ("Ma no", ha assicurato), Nicole Kidman conosciuta sul set giovanissima che descrive come "carinissima, ma al di fuori da ogni tentazione". Poi è arrivata Eleonora Giorgi che è stata sua moglie: "Avevamo un progetto condiviso: abbiamo costruito case, allevato animali, fatto l'olio, siamo stati bene, è nato Paolo. Preferivamo quello ai film. Poi, Eleonora mi ha lasciato", ha raccontato l'attore che oggi non è più single.

"Ho una persona a cui voglio molto bene", ha ammesso: "Voler bene è di più dell’amore, che è una cosa un po’ folle, contorta". E alla domanda su come fu essere un sex symbol, la risposta è un "che ne so… Io stavo sempre chiuso a casa. La metà delle donne mi dice che aveva il mio poster nella cameretta. Faccio parte di quei dinosauri che riconoscono tutti. Oggi, invece, i personaggi nascono e spariscono".