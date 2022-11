Massimo Ferrero vs Francesca Fagnani, scontro a Belve: "Sta dicendo caz*ate"

È Massimo Ferrero il protagonista dell'ultima puntata di Belve in onda stasera in seconda serata su Rai 2. A Francesca Fagnani l'imprenditore ha rilasciato la sua prima intervista dopo l'uscita dal carcere e, dalle anticipazioni diffuse da Davide Maggio, emerge una particolare vivacità del dialogo che ha toccato svariati temi.

Il cosiddetto "viperetta" dice subito che il suo più grande errore è stato "venire a Belve" e quando la conduttrice gli chiede se si sente una macchietta, risponde che "le macchiette le porto in tintoria". Più serio e severo si mostra nel parlare del rapporto con i tifosi della Sampdoria, squadra di cui ha preso la presidenza nel 2014: "A Marassi mi insultano, perché ho detto che il loro inno non era bello, era bello invece quello della Roma e i tifosi hanno cominciato a insultarmi". Dispiaciuto? "Non me ne è fregato un cavolo, perché i tifosi si sentono padroni delle società, venissero a lavorare" la sua replica.

Ferrero-Fagnani, il botta e risposta a Belve

Quando si parla di politica si consuma un accesso scontro con la Fagnani. "Sono sessantottino e andavo a fare le guerre a Battipaglia quando lei non era ancora nata”, afferma lui, trovando la "belvata" della padrona di casa: “Ha detto ‘ci vorrebbe uno come Salvini’, poi ha sostenuto la Raggi, Berlusconi”. E Ferrero: "Lei sta dicendo un po’ di cazzate, non so se gliel’ha dette qualcuno".

"L’ha dette lei", ribatte Fagnani. Lui spiega di non aver "mai cambiato idea, poi dopo il muro di Berlino è finita quell’idea che c’avevo io: quindi ora sono meloncino, stimo Meloni perché per me è un talento naturale".

Nell'ultima puntata di Belve non ci saranno due interviste: dopo questa con Ferrero, andrà in onda Belve Cult, un meglio di della stagione.