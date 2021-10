Massimo Giletti e Claudia Gerini paparazzati insieme: le foto

Si sono ritrovati in uno dei posti più incantevoli di Roma, Massimo Giletti e Claudia Gerini, a Fontana di Trevi. Lì i fotografi del settimanale Chi li hanno sorpresi insieme nella notte a scambiarsi sorrisi, chiacchiere e confidenze.

Il giornalista e l’attrice sono amici da tempo e l’atteggiamento riservato l’uno all’altra, colto dagli scatti pubblicati dal magazine, conferma una sintonia che già un anno e mezzo fa, nel pieno del primo lockdown del 2020, si mostrò ai telespettatori con un’intervista realizzata proprio in quello stesso luogo, deserto per via delle restrizioni vigenti in piena emergenza sanitaria. Oggi fortunatamente la situazione è ben diversa e Gerini e Giletti si incontrano in mezzo ai turisti che affollano la piazza e ricambiano ai loro saluti. I due sono arrivati insieme accompagnati dalla scorta del giornalista che lo segue da quando ha ricevuto minacce mafiose: chiacchiere, selfie, tante risate e anche il tradizionale lancio della monetina ha caratterizzato una serata terminata quando hanno lasciato insieme la piazza per andare via insieme.