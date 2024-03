Masimo Giletti si racconta: "Condivido la vita con i miei fratelli, portiamo avanti l'azienda di famiglia"

Il ritorno in Rai di Massimo Giletti è diventato ufficiale nelle scorse ore. L'azienda che l'ha visto nascere e crescere professionalmente ha riaccolto con entusiasmo il giornalista, per diversi anni impegnato con un contratto con La7 terminato in modo decisamente burrascoso quasi un anno fa. L'occasione del tanto atteso ritorno ha dato modo a Giletti di raccontarsi in un'intervista al settimanale Chi, dove ha anche parlato della sua vita fuori dalla tv che lo vede imprenditore insieme ai suoi fratelli dell'azienda di famiglia.

Giletti e la promessa fatta al padre insieme ai suoi fratelli gemelli

Massimo Giletti proviene da un'importante famiglia di industriali tessili piemontesi. La sua giovinezza è trascorsa in un castello dove hanno soggiornato anche giganti del calibro di Ernest Hemingway, Carlo Alberto dalla Chiesa, Manuel Fangio e Gabriele D'Annunzio. Dopo la laurea in giurisprudenza ha iniziato a lavorare in tv, senza mai dimenticare le sue origini. "Ho fatto quello che sentivo", ha detto commentando la sua scelta di non dedicarsi prevalentemente all'azienda di famiglia. C'è una parte in me animalesca, anarchica, ribelle, che mi spinge ad andare controcorrente". Massimo Giletti ha due fratelli gemelli, Emanuele e Maurizio, più grandi di sette anni. Ed è anche di loro che ha parlato nel corso del dialogo che ha ribadito un profondo legame: "Sono le persone con le quali condivido la mia vita, ho un rapporto intenso con loro e la morte di nostro padre nel 2020 ci ha uniti ancora di più. Per una promessa fatta a lui stiamo portando avanti l'azienda di famiglia", ha spiegato.

Della scomparsa del padre Emilio ha parlato in diverse occasioni. E anche stavolta ha fatto cenno a lui a proposito di un condizionamento che sente di aver subito in qualche modo. "C'è una vecchia foto su Grazia del 1954 che ritrae mio padre, Gianni Agnelli e Umberto Marzotto descritti come 'gli scapoli d'oro del jet set'. Mia madre ha sofferto molto e anche io ho pagato il dazio", ha confidato: "Detto questo quando si cresce non ci sono alibi anche se nella mente è rimasto qualcosa che ha a che fare con la paura di condividere. Indubbiamente quello che ho vissuto mi ha frenato".