Incidente per Massimo Giletti: in onda con il naso fratturato

Incidente sul campo di calcio per Massimo Giletti: il conduttore di Non è l’Arena è apparso in un video con una vistosa fasciatura al naso e ha spiegato l’accaduto ai follower del programma di La7.

“Qualcuno di voi dirà: che ti è successo Massimo? Gioco ancora a calcio, ci si può ancora fratturare il naso”, ha esordito il giornalista nel filmato postato sulla pagina social della trasmissione. Nessun ulteriore dettaglio sull’infortunio: Giletti ha poi proseguito raccontando gli argomenti che saranno trattati nella puntata in onda domani 20 ottobre che condurrà comunque, nonostante l’infortunio.