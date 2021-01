Massimo Giletti: “Lo scatto con Nunzia De Girolamo non era destinato alla pubblicazione, scherzavamo”

I due sono i protagonisti di un servizio fotografico pubblicato dal settimanale 'Chi' in occasione del lancio della nuova trasmissione di Rai1 della (ex) politica 'Ciao Maschio', al via su Rai Uno

A qualche ora dalla pubblicazione delle foto che lo ritraggono insieme a Nunzia De Girolamo nel servizio fotografico del settimanale Chi, Massimo Giletti ha tenuto a precisare come lo scatto in cui pare leccare una gamba della conduttrice ed ex ministro fosse assolutamente scherzoso e non destinato alla pubblicazione. "Con Nunzia, che è un'amica, abbiamo fatto uno scatto scherzoso durante un set fotografico. Non era ovviamente destinato alla pubblicazione", il commento del conduttore di La7 che al fotografo autore degli scatti ha riferito l’ironico appunto: "Bravo Sensini!".

La foto è parte del servizio realizzato per lanciare il programma di Nunzia De Girolamo 'Ciao Maschio' prossimo al debutto in seconda serata di Rai1, su cui anche il direttore della rete ammiraglia della Rai Stefano Coletta ha rilasciato le sue osservazioni. "Nunzia De Girolamo si prepara a un programma per scandagliare il mondo maschile e ha scelto il suo quasi amico del cuore per lanciare questa operazione", ha affermato a proposito delle immagini che hanno fatto il giro della rete: "Mi sento di dire che Nunzia ha un rapporto di amicizia con Massimo. È stata una scelta furba e tattica, dove i due evocano un corteggiamento, un gioco che ha alle spalle un'amicizia datata molto forte".

Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti nel servizio fotografico su ‘Chi’

Il servizio fotografico del settimanale Chi che vede protagonisti Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti nasce con l'occasione di promuovere la nuova trasmissione 'Ciao Maschio', condotta proprio da Nunzia a partire dal 13 febbraio su Rai Uno, e di cui sarà primo ospite proprio Giletti.

Perché Nunzia lo ha voluto al debutto? "E' un esemplare di maschio complicato contemporaneo - ha dichiarato - Sono cresciuta in una famiglia di femmine sempre con tanti amici maschi e un padre femminista convinto che cucinava per noi e ci sosteneva nelle nostre aspirazioni. Ai maschi però ho sempre invidiato lo spogliaoio... Quel cazzeggio puro, infantile. Noi donne, tra di noi, parliamo solo e soltanto di figli, divaghiamo pochissimo". Nessuna gelosia da parte del marito di Nunzia, il ministro Francesco Boccia: "Mai. Di nessuno però. Francesco è distratto. Lavora troppo per accorgersi di queste cose".