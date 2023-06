Massimo Giletti torna in Rai? Il retroscena: "Era al settimo piano, quello dei super capi"

Massimo Giletti torna in Rai? L'interrogativo torna attuale dopo la segnalazione di Davide Maggio che ha parlato di un avvistamento del giornalista e conduttore, fino a qualche mese fa volto di La7, nella sede della tv pubblica in viale Mazzini a Roma. "Ci risulta che Giletti sia andato al settimo piano, quello dei “supercapi”. Il suo interlocutore, dunque, non è stato un “semplice direttore”" si legge sul sito. Al momento non è arrivato nessun commento da parte del diretto interessato, il cui futuro professionale resta ancora incerto dopo l'improvvisa sospensione del programma Non è l'Arena in onda su La7.

La scelta è stata indotta da quelle che l'editore Urbano Cairo ha definito "ragioni editoriali": "Poi va detto che nell'ultimo biennio i costi della trasmissione erano diventati insostenibili" ha spiegato Cairo durante una recente intervista rilasciata a Francesca Fagnani al Festival della Tv di Dogliani: "Lui si era impuntato di passare dalla domenica al mercoledì, un'operazione che gli ha fatto perdere quasi due punti di share mai recuperati nonostante poi sia tornato alla domenica".

Fino ad ora Giletti ha smentito di avere stretto accordi a proposito di un eventuale rientro in Rai. "A proposito di presunti contatti con i dirigenti Rai relativi al mio futuro, smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema. Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo a entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi", aveva fatto sapere il conduttore.