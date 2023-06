Massimo Giletti, relax in piscina con Sofia Goggia (e uno slippino da urlo)

Baciati dal sole (ma solo da quello). Massimo Giletti e Sofia Goggi sono stati beccati dai paparazzi nella piscina di un noto hotel di Roma - dove lei ha alloggiato per qualche giorno, in visita nella Capitale per alcuni impegni - ma si sono guardati bene intorno e hanno evitato qualsiasi gesto potesse confermare la relazione di cui si vocifera da mesi.

Niente effusioni, coccole, neanche sguardi complici. Tra loro solo tante chiacchiere, ma bastano anche quelle a far capire il livello di confidenza che c'è. Il giornalista, 61 anni, e la campionessa di sci, 30, si sono rilassati al sole, intervallando la tintarella con dei lunghi bagni rinfrescanti in piscina. E qui è arrivato il "colpo di scena". Giletti prima di tuffarsi si è tolto i pantaloncini ed è rimasto con uno slippino da urlo, sfoggiando un fisico niente male.

Le foto, pubblicate su Chi, mostrano i due molto uniti anche se dalle immagini non c'è nulla di evidente se non un'amicizia. A un certo punto, però, sono rientrati in hotel e i fotografi li hanno persi di vista per un paio d'ore. Potrebbero essere stati al ristorante, oppure chissà. Fuori l'hotel si sono rivisti separati: prima lui, che è andato via con la scorta, poi lei, nella sua macchina in direzione Verona, dove ha appena iniziato la preparazione atletica.