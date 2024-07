Massimo Giletti e Sofia Goggia, spuntano nuove foto: "Legame speciale"

Massimo Giletti e Sofia Goggia insieme, ancora. A un anno di distanza dalle immagini che per la prima volta li mostrarono insieme in piscina durante una giornata di relax in un noto hotel di Roma, il settimanale Chi pubblica nuove immagini del conduttore in compagnia della campionessa di sci in giro per le strade della Capitale. "L'affiatamento ricorda quello tra Gregory Peck e Audrey Hepburn nel film Vacanze Romane" racconta il servizio per descrivere quello che definisce un "legame speciale", mai confermato dai diretti interessati.

Tempo fa, però, durante l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani per Belve, le parole di Giletti non erano passate inosservate per quei sottili riferimenti alle nevi e alle montagne... "Possiamo dire che è in pista?" era stata la domanda sulla misteriosa compagna del conduttore. "Mi faccia vivere dei giardini privati e coltivati", la risposta criptica di lui che si era detto innamorato, appunto, "anche delle nevi e delle montagne". Ma in seguito Goggia aveva smentito ogni illazione: "Stiamo parlando del niente di niente" aveva chiarito a proposito del presunto flirt con il giornalista.

E oggi eccoli di nuovo insieme in queste immagini che testimoniano un rapporto affiatato e parlano di confidenza e naturalezza nello stare vicini: "Tutto procede senza scossoni", scrive ancora il settimanale che, proprio in assenza di conferme, non parla di Goggia e Giletti come coppia, ma sottolinea la loro grande sintonia.