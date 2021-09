Emergenza cinghiali a Roma, con segnalazioni ormai quotidiane da diversi quartieri sulla presenza di branchi di questi animali intenti a rovistare tra i rifiuti intorno ai cassonetti. Tra le denunce, anche quella dell'attore Massimo Lopez, che si è imbattuto in un cinghiale e ha voluto raccontare su Instagram questo "incontro ravvicinato" che fortunatamente non ha avuto conseguenze.

Massimo Lopez inseguito da un cinghiale a Roma: il racconto

"Sono andato a buttare l'immondizia e il cinghiale mi ha puntato, si è messo a correre perché avevo la busta in mano. Sono scappato. Ho lanciato il sacchetto che però non entrava nella pattumiera perché strabordava di rifiuti che stanno lì da settimane, con cattivo odore eccetera. Ecco perché a Roma ci sono i cinghiali", è lo sfogo dell'attore, che ha pubblicato il video-racconto su Instagram accompagnato da una semplice didascalia: "Indignato".

"Non ce la possiamo prendere con gli animali, ma con quelle bestie che non risolvono il problema. E il problema è grave - accusa Lopez - Bisognerebbe chiudere e recintare i parchi, andare a controllare e sterilizzare i cinghiali perché sono in eccesso e invaderanno la città. Ci sono poi anche i gabbiani che portano malattie e i topi. L'immondizia non viene raccolta: gli operatori dicono 'che la fa a fare la differenziata, tanto noi raccogliamo tutto insieme'. Sei scoraggiato perché poi le tasse si pagano precisamente. E la differenziata come la faccio? La butto dalla finestra? Perché i cinghiali ora la notte ti assalgono. Non so se questo Paese rimarrà in balia degli eventi. E quindi poi ci lamentiamo del pipistrello della Cina con il virus. Ma qui ci sarà di peggio: cinghiali, topi, gabbiani, dinosauri, lupi...qualsiasi cosa!".

Qualche settimana fa anche l’attrice Claudia Gerini si era sfogata segnalando la presenza di un branco di cinghiali in un parco a Roma Nord, nei pressi di una scuola.

L'emergenza cinghiali a Roma, la questione dei rifiuti e le polemiche tra Comune e Regione

Come ricostruisce Sara Mechelli su RomaToday, il protocollo d'intesa sottoscritto da Roma Capitale e Regione Lazio nel 2019 per gestire la situazione è rimasto sostanzialmente su carta. Il documento assegnava al Comune il compito di "porre in atto tutte le misure possibili per evitare la presenza di rifiuti" nelle strade ed anche nelle aree verdi. Ma così non è stato, la città è sporca e tra i sacchetti d’immondizia è facile trovare il cibo di cui gli ungulati, in forte espansione, hanno disperato bisogno. Dall'altra parte i piani di gestione e contenimento di competenza della Regione Lazio e degli Enti che gestiscono parchi e riserve naturali appaiono inadeguati così come mezzi, attrezzature e personale dedicato. Lo scaricabarile istituzionale lascia così campo libero ai cinghiali.