Massimo Lopez ha il coronavirus: è monitorato dai medici

"Io sono qui a casa da domenica. Ho cominciato ad avere un po' di febbre, presto salita a 38 e mezzo. E, dopo aver seguito i protocolli sono risultato positivo al coronavirus". Comincia così il videomessaggio con cui Massimo Lopez, 68 anni, comunica ai follower di essere risultato positivo al coronavirus. Le condizioni sono stabili, ma l'attore e comico ci tiene ad invitare tutti al rispetto delle misure di prevenzione emanate dal governo.

Coronavirus, come sta Massimo Lopez

"Vengo monitorato telefonicamente dai medici - spiega Lopez - Le condizioni generali sono piuttosto buone, la febbre è un po' scesa. Vi esorto a fare tanta attenzione usando mascherine e distanziamento sociale il più possibile. Vi abbraccio e incrociamo le dita".

Nelle ultime ore sono risultati positivi al coronavirus altri due volti dello spettacolo. Ieri sera Alessia Marcuzzi, che si è sottoposta a tampone a poche ore dalla diretta de 'Le Iene', non potendo così presentarsi in studio per la conduzione della prima puntata: "Dopo la positività di una amichetta di Mia (la figlia minore, ndr, avuta da Francesco Facchinetti), mi sono sottoposta a tampone e sono risultata leggermente positiva. E ancora, nel pomeriggio di oggi, è arrivata notizia del tampone positivo di Fabio Fognini, tennista: "Ho un po' di tosse, febbre e mal di testa", ha spiegato.