Massimo Lopez, un infarto in treno: è il secondo

Massimo Lopez ha avuto un secondo infarto. L'attore lo ha fatto sapere soltanto oggi, a mesi di distanza, spiegando la gravità di quanto accaduto. In un'intervista al Corriere della Sera, rispondendo a una domanda su come vive la felicità, ha risposto: "Cercando di riconoscerla. Ho avuto due infarti, uno di dominio pubblico, perché avvenuto nel 2017 mentre ero sul palcoscenico, un alro invece avvenuto qualche mese fa e del quale sto parlando adesso per la prima volta".

A cinque anni di distanza, la paura è stata anche peggiore: "Il secondo è stato ancora più drammatico - ha spiegato - perché ero in treno e ho viaggiato per tre ore con un attacco di cuore in corso, ho rischiato seriamente". Fortunatamente è andato tutto per il meglio. Massimo Lopez sta bene e in questo periodo è in tour con Tullio Solenghi: "Per me è un fratello - ha detto - Anzi, di più: è il nonno che non ho mai avuto. E' una delle gag che facciamo da tempo. Tullio non è solo un amico, per me è una protezione. Con lui e Anna (Marchesini, ndr) c'era una familiarità che negli anni è diventata affetto profondo, legame vero".

L'infarto mentre era in scena

Nel 2017 Massimo Lopez ha avuto un infarto mentre era in scena al Teatro Impero di Trani. Si stava esibendo quando ha accusato il malore ed è stato tempestivamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento di angioplastica. Si è salvato per puro caso, o meglio, per miracolo, come spiegò lui stesso: "Credo proprio che mi abbia salvato una mano santa perché quella sera avrei dovuto essere da un'altra parte, in un posto meno comodo per raggiungere l'ospedale".