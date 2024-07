Massimo Ranieri rivela: "Ho una compagna 15 anni più giovane di me"

Massimo Ranieri è innamorato. Ce lo ha svelato lui, in un'intervista al Messaggero dove non solo ha ammesso che la sua vita sentimentale va a gonfie vele ma ha anche rivelato di avere una compagna molto più giovane di lui. Tra i due, infatti, ci sono 15 anni di differenza d'età che, però, non sembrano preoccupare affatto il cantante di "Perdere l'amore" che, a 73 anni è felice, innamorato e non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal mondo dello spettacolo.

“Ho una compagna, non fa parte del mio mondo: è un’insegnante”, sono le parole di Massimo che racconta per la prima di questa donna che gli ha cambiato la vita regalandogli serenità, gioia e una vita tranquilla.

Poi svela il suo nome: Serena. "Stiamo benissimo insieme e stiamo facendo qualche giorno di vacanza - ha raccontato Massimo -.Sono a una svolta, è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l'amore di una donna. La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio. Vedere un film insieme, fare una passeggiata, mangiare fuori casa, questo voglio. Prima stavo costruendo la carriera, ma adesso che cosa devo fare? Ho recitato con Strehler, ho vinto Sanremo, ho diretto opere liriche".

Così, Massimo, ammette che, dopo avere sacrificato la vita privata per la carriera per quasi tutta la vita, ora è arrivato il momento dare più importanza agli affetti, alle gioie dell'amore e a una donna da coccolare e con cui passare le giornate insieme.

E la carriera? Non è ancora arrivato il momento di ritirarsi per Massimo che considera quello di cantante il mestiere per tutta la vita. E sull'ipotesi Sanremo spiega: "Se capisco di avere la canzone giusta, lo farò, certo. Perché no?".

Massimo Ranieri: le donne della sua vita e quella figlia riconosciuta solo nel 1997

Tra le fidanzate storiche di Massimo Ranieri c'è Franca Sebastiani, conosciuta negli anni ’60 e dalla cui storia d'amore è nata una figlia, Cristiana Calone, unica figlia dell’artista, riconosciuta però soltanto nel 1997. La relazione tra i due finì proprio per questo motivo e Massimo, successivamente, si dichiarò pentito di quanto accaduto in quanto condizionato dai discografici dell'epoca. Franca Sebastiani è scomparsa nel 2015 dopo una dura battaglia contro il tumore.

Dopo la storia con Franca Sebastiani, Massimo Ranieri ha avuto altre relazioni: quella durata circa dieci anni con l’attrice Barbara Nascimbene, ma anche questa relazione finì dopo neanche un anno. Poi è stato insieme alla cantante lirica Leyla Martinucci fino al 2010. E adesso Massimo è ufficialmente innamorato di Serena, un'insegnante 15 anni più giovane di lui e lontana dal mondo dello spettacolo.