Massimo Ranieri: "Ho quasi 71 anni e voglio un figlio"

Massimo Ranieri vuole diventare padre di nuovo. Il cantante ha una figlia, Cristina, che però ha riconociuto solo quando lei aveva 24 anni, perdendosi così tutta la parte della crescita e dell'adolescenza. Sente, arrivato, a 71 anni (il 3 maggio 2022) che gli manca qualcosa e così in un'intervista al Messaggero ha dichiarato che si sentirebbe pronto e vivere la grande emozione di crescere un figlio: "Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, spero tanto di riuscirci".

Ranieri, che salirà sul palco dell'Ariston con la canzone Lettera al di là del mare, sarebbe pronto a fare anche le notti è già preparato dai ritmi dell'essere artista: "A breve. Non dico domani, ma è quello che voglio assolutamente fare. Questo sogno da un po’ di tempo mi è entrato dentro. Credo che potrei essere un padre ideale. Ho anche il fuso orario dell’artista: non sono mattiniero, ma prima delle tre di notte non mi addormento".

L'età non è un limite

Il cantante di Perdere l'amore è certo che l'età non sia un limite. Il 3 maggio festeggerà i 71 anni, ma si sente ancora giovane ed è da qualche anno che pensa al diventare di nuovo papà: "Non sono spaventato dalla mia età. Ci sono quelli che dicono: Oddio, non va bene. Fai un figlio a 70 anni poi quando ne avrà 10 gli farai da nonno. Ma che importa, rispondo, gli faccio da padre adesso, poi fra 10 anni si vedrà. Penserà di avere un papà vecchio, ma l’avrà già capito. E chissenefrega".

Massimo Ranieri ha una compagna?

Nell'intervista rilasciata al Messaggero, Ranieri non ha parlato di compagne, quindi non è dato sapere se il cantante al momento sia accompagnato o meno. L'ultima relazione nota è stata quella con Leyla Martinucci che è finita nel 2010. Da quel momento non è chiaro se l'amore non abbia solo perso, ma anche ritrovato.