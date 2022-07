La dolce luna di miele di Alberto Matano e Riccardo Mannino | FOTO

Il loro matrimonio ha fatto letteralmente sognare l'Italia, il rito civile ufficializzato da Mara Venier è stato accolto come una grande festa nazionale. Alberto Matano dopo il suo coming-out (commentando la bocciatura del Ddl Zan, ndr) ha sorpreso i suoi telespettatori annunciando il matrimonio con l'uomo della sua vita: Riccardo Mannino.

Da quell'11 giugno, giorno delle nozze, si è molto parlato della loro relazione e adesso la coppia si sta godendo la luna di miele a Pantelleria. Il mare magnifico dell'isola siciliana sta accompagnando Matano e marito nel loro meritato riposo dopo lo stress di un matrimonio quasi lampo, nel senso che è stato organizzato in poco tempo. Bagni, gite in barca e anche qualche trasgressione gastronomica a suggellare i 15 anni d'amore.

Un amore scritto nelle stelle

"Ho fatto io il primo passo con Riccardo", ha raccontato il giornalista a Costanzo prima di svelare che quanto i due si sono conosciuti, in un ristorante, erano impegnati in altre relazioni e prima di mettersi insieme ci sono stati diversi "mesi di passaggio".

Quella di Matano con Riccardo è una relazione che, a detta del presentatore, sarebbe stata scritta nelle stelle. È stato il destino a farli incontrare una volta dopo l'altra fin quando i due non hanno potuto che avvicinarsi sempre di più, sempre di più e interpretare questo "scherzo del destino" come un segnale d'amore. "A un certo punto ci siamo rivisti per la terza volta e mi sono detto: adesso gli parlo" ha raccontato Matano. Il resto, adesso possiamo dirlo, è storia.

Le foto della luna di mieie dal settimanale Chi