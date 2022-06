Matrimonio Matano, la festa esclusiva e gli ospiti vip: tutte le foto

Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati dopo 15 anni d'amore. A officiare l'unione civile la loro amica Mara Venier, in uno splendido tailleur verde acqua, che non ha trattenuto la commozione durante il rito e una volta tolta la fascia tricolore si è trasformata nell'anima della festa.

Tanti gli invitati vip, da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Vincenzo Spadafora - molto amico della coppia -, Francesca Fagnani, Serena Bortone, Fabio Canino, Nunzia De Girolamo, Francesca Fialdini, poi ancora Francesca Barra e Claudio Santamaria, che ha regalato agli sposi una splendida interpretazione di 'Roma nun fa la stupida stasera' - accompagnato dalla band che ha suonato musica dal vivo durante la cena sotto le stelle - mentre al dj set ci hanno pensato Ema Stokholma e Andrea Delogu. Le due amiche, che hanno iniziato la loro carriera insieme proprio dietro ai dischi in giro per le notti italiane, hanno fatto divertire gli ospiti fino a notte fonda ma soprattutto hanno fatto ballare Alberto Matano, scatenatissimo.

Off limits per i telefoni la cerimonia, che resterà un momento intimo da ricordare per gli sposi e i loro affetti più cari, ma andando da un profilo social all'altro degli ospiti ecco una bella carrellata di foto e video della festa nel resort di Antonello Colonna, a Labico, appena fuori Roma.

Il discorso di Mara Venier

Anche se gli sposi avevano chiesto di non riprendere il momento della cerimonia, per rispettare la loro privacy, sui social qualche video è spuntato fuori (poi rimosso). Emozionatissima, Mara Venier ha ricordato la sera in cui ha detto ad Alberto e Riccardo che secondo lei era arrivato il momento in cui dovevano prendere una decisione così importante: "Li ho osservati per un attimo, ho visto i loro sguardi, i loro occhi, il loro sfiorarsi con tanto amore e mi sono commossa. Da lì è partito tutto, tutta la macchina. Abbiamo deciso insieme la data".

Alcune storie pubblicate da Alberto Matano su Instagram

